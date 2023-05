VIDEO | Narkojõukude tulevahetus nõudis offroad võistlusel 11 inimese elu

Offroad võistluse korraldajad andsid teada, et on juhtunust sama šokeeritud kui kõik ülejäänud.

Praeguseks on ametivõimud teatanud, et tule avanud kurjategijatel õnnestus põgeneda ning ühtegi kahtlusalust pole suudetud tabada.

Baja California osariik, mis on vahetult USA piiri ääres, on tihti kartellide arveteklaarimise kohaks, sest see on nii narko- kui inimkaubitsejate jaoks tähtis piirkond. Seal on kurjategijate omavahelised ning kurjategijate ja politsei vahelised kokkupõrked üsna igapäevased.