GIRO VÕITJAD-KAOTAJAD | Kuningas Roglič, vanameistrite viimane tants ja noored esilekerkijad

Võitja: Giro viimane nädal. Kui esimestel nädalatel toimus mõnes mõttes kulgemine, siis suurtuuri viimane nädal oli vägev! Viimase mägiste etappidega palistatud seitsme päeva eel oli selge, et esikoha jagavad vaid 22 sekundi sekundi sisse mahtunud Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Primož Roglič (Team Jumbo–Visma) ning João Almeida (UAE Team Emirates).

Esmaspäeval näitas neist jõudu Almeida, kes sõitis viimasel tõusul koos Thomasega teistelt soosikutelt eest. Roglič oli üsna liimist lahti ning jäi neist maha ligi poole minutiga. Ausalt öeldes tollel hetkel tundus, et sloveenist tänavu asja pole. Neljapäevase etapi viimasel tõusul oli kõige teravama jalaga Thomas, kellel Roglič suutis kuidagi tagarattas püsida. Sel korral kangestus Almeida, kes jäi neist maha 20 sekundiga.

Kolmandat korda võttis trio viimasel tõusul mõõtu reedel, kui Roglič suutis napilt edestada Thomast, Almeida jäi taas kahest kangest 20 sekundi kaugusele. Kõik vihjas sellele, et kolmikust on parimas hoos 37-aastane Thomas, kellel oli enne laupäevast eraldistardist sõitu Rogliči ees viisakas 26-sekundiline edu. Aga võta näpust.