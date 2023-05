Kinolinale tuleb olümpiasangar Erika Salumäe rääkimata lugu „Meie Erika“

Elulooline spordidraama tõstab taaskord rambivalgusesse läbi aegade ühe edukaima Eesti sportlase, kes on pidanud kahe olümpiakulla ja arvukate rekorditeni jõudmiseks ületama rohkem väljakutseid, kui paljud ette kujutada suudaks. Elvast pärit trekisõitja Erika Salumäel on tulnud triumfideni jõudmiseks rinda pista väärkohtleva kasuvanaema, murdunud unistuste ja vaid omakasu peal väljas olevate abilistega.

„Erika Salumäe lugu on tõepoolest lugu, mis väärib rääkimist. Tema keeruline lapsepõlv, käänuline noorusaeg ning inimvõimeid ületav teekond olümpiakullani on midagi, mis suudab inspireerida meid kõiki,“ ütles Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu. „Erika teekond on paljudele eestlastele midagi väga tuttavat, samas ka midagi täiesti tundmatut. „Meie Erika“ on oluline teos ja meil on suur rõõm, et see on meie arvukate sarjade kõrval üks esimestest filmidest, mis on Elisa osalusel valmimas.“

„Eesti spordiajaloos on mitmeid emotsionaalseid, kaasakiskuvaid ja senijutustamata lugusid, millest järjekordne peagi laiema avalikkuse ette jõuab. Elisal on au olla koos Eesti tippfilmitegijatega sel teel kaasas. „Meie Erika“ on teos, mis väärib ootamist,“ lausus Elisa sisujuht ja filmi kaasprodutsent Toomas Ili.

„Noore ja talendist pakatava lavastaja German Golubi esimese täispika linaloona suudab „Meie Erika“ üllatada, kurvastada ja rõõmustada. See on justkui lainetav Tuhkatriinu lugu, kus ka pärast kõiki mõõnasid ja kõiki raskuseid suudab inimvõimete piiridel pingutamine ja vankumatu usk millegi suurema saavutamisesse tuua tulemuseks midagi ajaloolist,“ sõnas „Meie Erika“ produtsent Marju Lepp (Filmivabrik).