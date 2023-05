KOMMENTAAR | Korvpalli Final Four formaat on jama ja oma aja ära elanud

Veel ilusamad numbrid on olnud kohamängudel. Eesti meistriliiga veerandfinaalide keskmine publikuarv oli ligi 700 ja poolfinaalides natuke alla 1000 inimese. Tipp-topp! Võrdluseks võib tuua näiteks sellegi, et Eestis on tänavu üle 800 pealtvaataja meelitanud kohale 18 kohalikku kossumatši ja vaid üks kohalik vutilahing (23. aprillil vaatas Flora ja Levadia kohtumist Sportland Arenal 1123 inimest – E. K.). Tõsi, jalgpallihooaeg on veel varajases staadiumis – loodetavasti põnevamad mängud, ilusamad ilmad ja suurem publikuhuvi ootavad alles ees. Kuid ka kohaliku korvpalli meepotis on kaks tõrvatilka ja need on tänavu toimunud kaks tipptasemel Final Fouri turniiri.