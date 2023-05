TÄNA DELFI TV-s | Kas Tartu Ülikoolil õnnestub kodus finaalseeria viigistada või läheb Kalev/Cramo oma teed

Tartu Ülikooli abitreeneri Olari Naritsa sõnul peab kogu meeskond kodupubliku ees hästi esinema. „Finaalide avamängus andsime oma pallikaotustest vastastele liiga palju lihtsaid punkte. Kui tahame Kalev/Cramot võita, siis ei saa selliseid odavaid punkte lubada. Meil peavad kõik mängijad õnnestuma ja kui mõne põhimängija panus jääb tagasihoidlikuks, siis on meil raske. Eelmise hooaja finaalmängus oli üle kahe tuhande inimese meid saalis toetamas ja loodame, et seekordki tuleb palju rahvast ja saame koduseinte toel seeria viigistada ja kindlustada, et Tartus tuleb üks finaalide mäng veel,“ sõnas Narits enne kohtumist.