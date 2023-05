Eesti lauatennisiste hakkab juhendama seitsmes riigis peatreenerina töötanud rootslane

Gustafson on sündinud 1970. aastal Rootsis. Ta on töötanud peatreenerina muuhulgas nii Austraalia rahvuskoondise, Norra rahvuskoondise aga ka näiteks Barbadose, Lõuna-Aafrika Vabariigi ning Trinidad ja Tobago rahvuskoondiste juures.

Lisaks on tal ulatuslik noortetöö kogemus Rootsist, Austraaliast, Norrast ja Inglismaalt. Alates 2019. aastast kuni käesoleva aasta aprillini oli Gustafson Inglismaa noortekoondise juht.

Eestis soovib Gustafson keskenduda esialgu samuti rohkem just noorte treenimisele. „Mul on väga hea meel koostöö algamise üle Eesti Lauatenniseliiduga. Viibisin just hiljuti Eesti juuniorite treeninglaagris ning hindan kõrgelt nende motiveeritust ja positiivset töössesuhtumist,“ ütles Gustafson.