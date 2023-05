Väsinud veteranid? Poolvigane liider? Maha kantud peatreener? Madridi Real vaigistas kõik kriitikud

Kapten Sergio Llulli võiduvise Kaunases peetud finaalis Piraeuse Olympiacosega oli Reali pika ja käänulise teekonna taustal üks loogilisemaid asju, mis juhtuda sai. Mis siis, et 35-aastane tagamängija oli seni nulli peal. Llullile lihtsalt tuli pall anda, sest ta on Reali kasuks kohtumisi otsustanud juba ligi 15 aastat.

Reali särgis oli see Llulli kümnes viimaste sekundite võiduvise. Varem pidas ta elu parimaks korviks 2014. aasta Hispaania karikavõistluste finaali tabamust Barcelona vastu. „Selle järel jäi tabloole vähem aega (0,1 sekundit – A.K.), aga nüüd tuli Euroliiga tiitel. See on midagi imelist,“ ütles ta.