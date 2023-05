Eesti üritab e-spordi kihlveopettuste teemas joonele saada

Kultuuriministeeriumi hallatav Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) on võtnud käsile teema, mille peale esmapilgul ei tulekski, kui ei teaks, et selline nähtus üldse eksisteerib – kihlveopettused e-spordis.

Liialdamata võib öelda, et e-sport on maailmas üks kiiremini populaarsust koguvaid spordialasid. Et tegemist on päris spordiga, on meist kaugemal ammu aru saadud. Rahvusvaheline olümpiakomitee korraldab tänavu suvel juba teist aastat järjest e-spordi olümpiamänge. Need toimuvad 22.–25. juunini Singapuris ning üheksa ala sekka kuuluvad virtuaalsed võistlused rattasõidus, taekwondo’s, males, tantsimises, purjetamises ja autospordis (Grand Turismo).