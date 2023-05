Martin Rump debüteeris Nürburgringi 24 tunni sõidul teise kohaga

Kokku läbis KCMG tiim 25,3 kilomeetri pikkust ringi 149 korda. Ühtlasi oli tegemist uhiuue Toyota GR Supra GT4 EVO auto esimese 24 tunni sõiduga.



„Kindlasti väga tugev esimene Nürbugringi 24 tunni sõit. See on tohutult katsumusterohke sõit ja juba lõpuni tulla on saavutus omaette. Tulla teisel kohal finišisse - see on kõva sõna. Ka tiim jäi rahule, kuna tegemist oli selle masina esimese 24 tunni võidusõiduga. Igal juhul jään rahule ja mulle see katsumus väga meeldis. Jään ootama järgmist korda,“ sõnas Rump pika ja kurnava võistluse kohta.



Juba sel nädalal asub Martin Rump valmistuma järgmiseks suureks katsumuseks, milleks on ülejärgmisel nädalavahetusel peetav Le Mansi 24 tunni sõit. Koos tiimikaaslastega testitakse sel nädalal Porsche 911 RSR-19 autot Aragoni ringrajal Hispaanias.