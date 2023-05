HOMME DELFI TV-s | Rahvusvaheliste suursündmuste teemaline seminar. Rally Estonia ja Soome ralli käivitavad ühisprojekti

„Viimase kümnendi jooksul on Eesti ennast näidanud väga tugeva ja innovaatilise suursündmuste korraldajariigina. On need siis suure publikuhuviga rahvusvahelised spordivõistlused või mainekad festivalid ning ühtlasi ka kõrge tasemega konverentsid. Mis toob need sündmused Eestisse, kuidas Eestit kui korraldajariiki hinnatakse, milline on majanduslik mõju ja mida saame õppida, et olla veel tugevamad?“ seisab seminari tutvustuses.

Seminari raames tutvustavad WRC Rally Estonia, Secto Rally Findland ja WRC promootor kell 12.30 ainulaadset ühisprojekti, mis toob fännideni Eesti-Soome maavõistluse ning selgitab välja, kes jääb peale – kas Ott Tänak või Kalle Rovanperä?

SEMINARI AJAKAVA

10.00 Avasõnad

10.20 Measuring social and economic impacts of the world rally championship stage: THE CASE OF WRC CROATIA RALLY

Oliver Kesar, PhD - Horvaatia Zagrebi Ülikooli professor

11.20 Innovation and major events – to which direction is the world heading? What are the opportunities in the field of event organisation and what are the most common obstacles?

Simon Larkin - WRC Promoter Senior Director Events

11.50 Lõunapaus

12.30 Pressikonverents: Battle of the Champions: Ott Tänak vs Kalle Rovanperä

13.00 How do technological developments affect international television broadcasting and what are the future trends of the live-broadcasting scenery – taking into consideration all other alternative channels in addition to the traditional TV.

Philipp Maenner - WRC Promoter Senior Director Media Rights & OTT

Raimonds Zeps - Head of Partnerships and Sport at TV3

13.30 Rethinking the future. Sustainability – either an opportunity or an obstacle?

Santiago Pena Gomez - WRC Promoter Sustainability Manager

14.00 Et kari oleks vormis

Raul Rebane - meedia- ja kommunikatsiooniekspert

14.50 Visit Estonia - partner või rahastaja?!

Anneli Lepp – EASi ja KredExi ühendasutus, turismiturunduse valdkonnajuht

15.20 Vestlusring - Mis on Eesti unistus?

Raul Rebane, Anneli Lepp, Tarvi Pürn

16.20-16.30 - Kokkuvõtted