Latvala WRC-sarja võimalikust reformist: kes selle kinni maksab?

Hetkel on WRC rehvipartneriks Pirelli, kellel on käsil kolmeaastase lepingu viimane hooaeg.

Tagasiside Pirelli rehvidele on osadelt rallisõitjatelt olnud väga negatiivne.

Ralli promootori spordidirektor Peter Thul rõhutab, et vabal rehviturul on üks suur miinus.

„Vaba konkurents maksab automaatselt. Omaaegses rehvisõjas põletati raha vales suunas. Vajame reklaamipartnerit,“ sõnas Thul, kirjutab Ilta Sanomat.

Thulil on konkreetne nägemus, milline võiks välja näha tulevik. „Ideaalses olukorras võiks MM-sari toimida nii, et Rally1 autodel oleks üks rehvimark ja Rally2-s vaba konkurents,“ pakkus spordidirektor.

Tema hinnangul ei ole rallisõitjate antud tagasiside alati õiglane.

„Eelmisel aastal lugesin Safari rallil kokku 60 hävinud velge. Ma ei süüdista tootjaid, aga rehv ei pea rõhku, kui velg katki läheb. See kriitika peab olema õiglane ja Pirellile surve avaldamine pole õige viis,“ sõnas ta.

Latvala näeb hetkeolukorras arenguvõimalusi. „Kui Michelin sarjas oli, tahtsid nad, et erinevate kaubamärkide vahel oleks konkurents. Mõnes mõttes oleks see parem. Nägin, et see tooks kasu kõigile osapooltele ja annaks põhjuse rehve arendada.“

„Nüüd pole rehve tingimata vaja arendada. See on täpselt see koht, kus me lõksu satume. Ilma loomuliku konkurentsita võib rehvitootja motivatsioon olla nõrk ja tagasiside läheb kurtidele kõrvadele,“ sõnas Latvala.

Siiski tunnistab soomlane, et Pirelli on suutnud aastate jooksul oma rehve edasi arendada. Rehvitootja vahetus tooks tema sõnul kaasa ühe suure probleemi.

„Asja teine ​​pool on see, et kui lattu on toodetud suur hulk rehve ja siis toimub rehvitootja vahetus, siis neid rehve ei kasutata. Kes selle eest maksab? See teebki olukorra keeruliseks. Siiski usun, et vaba konkurents tooks kõigile rohkem kasu,“ lisas Latvala.