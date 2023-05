Neidude EM-finaalturniiri alagrupimänge külastas üle 6500 pealtvaataja

Kõige populaarsemad olid Eesti U17 koondise mängud, mida külastas kokku 2987 pealtvaatajat. Rohkelt publikut oli ka näiteks Tartus peetud Rootsi - Inglismaa matšil (714) ning Võrus toimunud Poola - Prantsusmaa kohtumisel (531).



Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei ütles, et kõrgete publikunumbrite taga on kasvav huvi naiste jalgpalli vastu ning ladus koostöö erinevate klubide, koolide ja teiste kogukonnaliikmetega. „Turniiri üks eesmärk oli ja on jätkuvalt mängudele tuua palju pealtvaatajaid, et populariseerida neidude jalgpalli ja luua finaalturniirile vääriline atmosfäär. Mul on väga hea meel, et see on seni õnnestunud! Suur aitäh kõigile pealtvaatajatele, klubidele, koolidele, turniiri korraldajatele ja teistele eestvedajatele, kes selle nimel vaeva nägid,“ lausus Rei.



U17 EM-finaalturniiril on ees kolm otsustavat mängu, mis toimuvad Tallinnas. Teisipäeval, 23. mail kell 17 algab Kadrioru staadionil poolfinaal Prantsusmaa ja Šveitsi vahel ning samal päeval kell 19 A. Le Coq Arenal teine poolfinaal, kus on vastamisi Hispaania ja Inglismaa. Finaal toimub reedel, 26. mail kell 19 A. Le Coq Arenal.