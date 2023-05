Jäähoki MM | Šveits ja USA võitsid juba kuuenda mängu järjest

Andres Ambühl viskas võitjate poolel kaks väravat ning Šveits on nüüd võitnud kõik kuus kohtumist (väravate vahega 26:6).

„See oli hea,“ sõnas Gauthier matši järel. „Meie treenerid jutlustasid juba mängu alguses, et pole vahet, millise vastasega me mängime. Ja ma arvan, et tegime head 60 minutit.“