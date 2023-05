Madridi Reali kangelane Llull tänas kaaslasi: nad usuvad alati, et suudan selliseid viskeid tabada

35-aastane Llull mängis finaalis 13 minutit ja kuigi Reali oli kaotusseisust välja toonud 36-aastane Sergio Rodriguez, usaldati otsustav rünnak just kaptenile. Llull tabas 3,2 sekundit enne lõppu keskpositsioonilt hoolimata sellest, et vastas oli Olympiacose 218 cm pikkuse tsentri Moustapha Falli pikk käsi.

„Peatreener (Chus Mateo) ja tiimikaaslased usuvad, et ma suudan selliseid viskeid tabada. Mul on tohutult hea meel, et aitasin meil võita. Vise oli raske. Proovisin minna paremale, peatuda ja visata keskpositsioonilt. Lihtsalt saatsin palli teele ja see läks sisse. Kui oleks mööda läinud, võtnuks Walter Tavares nagunii lauapalli. Olen õnnelik ja uhke kogu tiimi üle,“ rääkis Llull.