Hannes Soomer purustas Porsche Ringi rajarekordi ning sai uhke eriauhinna

„Treeningutel oleme tänavu sõitnud kiiremini, aga seekord sõidus aega päris alla 12 sekundi ei saanud,“ ütles Hannes Soomer täna pärast Superbike’ide sõidu võitu ja rajarekordi purustamist. „Hea on siiski see, et kiireid ringe tuli sõidus mitu, ei olnud üksik sähvatus.“



Porsche Ringi uus rajarekord on tänasest 1.12,586 ja Soomer sõitis selle aja välja viiendal ringil. Oma seni parimat aega 1.13,568 ületas ta täna võidusõidus veel kahel korral. Rajarekordi purustamise eest võitis Soomer ka kellatootja AEGAON eriauhinna.



„Minu suur eesmärk sel aastal on ikka võita Saksa meistritiitel, aga väike eesmärk siin kodus on tõesti purustada see maagiline 11 sekundi piir. See on hea mõõdupuu, mille järgi oma arengut näha,“ sõnas Soomer.



Sellest hooajast võistleb Soomer Saksamaa meistrivõistlustel uues Eesti meeskonnas Enemat Enos Motosport ja mootorrattaks on uus Honda Fireblade. Esimest etappi Sachsenringil alustas ta Superbike klassis kohe kahe poodiumikohaga. „Oma meeskonna loomine oli elu parim otsus. Proovime omal käel jõuda maailma tippu. Olen oma karjääri jooksul olnud paljudes erinevates meeskondades, aga praegu tundub, et teeme õiget asja. Kogu ettevalmistus on olnud väga tasemel.“



Ülejäänud poodiumikohad Superbike klassis läksid täna välismaale, teiseks tuli soomlane Ville Valtonen (+28,330) ja kolmandaks Šarunas Pladas (+45,936) Leedust. Terve võidusõidu Pladase kannul püsinud Hanno Velt (Aprilia, Vihurmoto) oli täna neljas.