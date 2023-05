Howard Frier tõttas turniirilt lahkunud Soome noortele appi: Eestis peaks olema selliste asjade vastu nulltolerants

Intsident toimus poiste U12 turniiri kohtumises, kus MuKi läks vastamisi Kohila SK-ga.

Soome klubi treener Antti Pesonen rääkis, et esmalt solvati vabaviskejoonel olnud tumedanahalist MuKi mängijat rassistliku sõnaga ja pärast seda sattus eestlaste sihtmärgiks ka Aasia taustaga mängija.

Korraldajad otsustasid lõpuks rassistlikele noormängijatele määrata ühemängulise keelu, sest nende hinnangul oleks Kohila võistkonna karistamine mõjunud halvasti ka teistele osalejatele.

Turniirist loobunud soomlastel polnud aga võimalik Eestist koheselt lahkuda ning seetõttu otsiti pühapäevaks noortele erinevaid tegevusi. „Püüame välja mõelda, mida poisid siin teha võiks. Ja ilm on siin tõesti ilus, nii et õues on mõnus olla,“ rääkis Pesonen laupäeval Helsingin Sanomatile.

Frier ulatas abikäe

Kalev/Cramo eksmängija Howard Frier, kes tegutseb hetkel Eestis treenerina, korraldas pühapäeval Kristiine Spordimaja juures MuKi noortele treeningu, mille eesmärgiks oli Nord Cupist loobunud poistele positiivseid emotsioone pakkuda.

„Mul on soomlannast sõber ja ta kirjutas mulle, et selline asi on juhtunud. Tema sõbranna poeg oligi see mustanahaline poiss. Küsisin kohe, et kuidas saaksin aidata, sest mul oli väga kahju, et noorte poistega nii juhtus,“ rääkis Frier Delfile.

„Ma rääkisin talle, et mul on täna vaba aeg ja kui neile sobib, siis las nad tulevad minu juurde, et saaksime midagi lõbusat teha,“ lisas ta.

Frier, kelle 15-aastane tütar Kayla on Eesti noortekoondislane, sõnas, et ka tema võsuke on pidanud siinsetel võistlustel rassismiga kokku puutuma. „Ma ei saa neist olukordadest täpsemalt rääkida, aga seda ikka on juhtunud. Mul on veel üks sõber, kelle poeg on mustanahaline ja temaga oli ka sama asi.“

„Nüüd peavad hakkama vanemad ja treenerid lastega rääkima. Meil on vaja, et siin Eesti korvpalli kogukonnas oleks selliste asjade suhtes nulltolerants,“ avaldas Frier lootust, et Eesti korvpalliüldsus sai laupäeval aset leidnud intsidendist hea õppetunni.