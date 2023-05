Argentiinlasest maailmameister on liitumas Liverpooliga, ManCity äss jätab Barcelona ilmselt pika ninaga

Üleminekuturuga hästi kursis olev ajakirjanik Fabrizio Romano andis teada, et Liverpool on peagi lepingut allkirjastamas argentiinlasest poolkaitsja Alexis Mac Allisteriga . Mac Allister oli Kataris peetud MM-il Argentina koondises põhitegijate seas.

24-aastane Mac Allister kuulub praegu Premier League’i tiimi Brighton & Hove Albioni ridadesse, kellega ta liitus 2019. aastal. Brighton & Hove Albioni koosseisus on ta aastate jooksul pidanud 109 kohtumist ning löönud 20 väravat. Seni on spekuleeritud, et Liverpool maksab poolkaitsja eest 70 miljonit eurot. Väidetavalt tahetakse leping ametlikuks teha võimalikult kiiresti, et teised huvilised ei jõuaks tehingusse sekkuda.