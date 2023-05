Vähe on asju, mida saame pisikeses Eestis teha oma elu ja vabaduse eest võitlevate ukrainlaste heaks. Võime saata Donbassi ju kogu oma relvastuse või kaitseväe in corpore, võime annetada terve Eesti riigi aasta eelarve – lõpptulemust mõjutab see vähe. Eelkõige saame olla Venemaa brutaalse ja põhjendamatu rünnaku alla jäänud Ukrainale moraalne tugi. Seda pole palju, aga seda enam tuleks neid positsioone hoida vankumatult ja üheselt.