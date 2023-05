Ukraina ja Venemaa tennisist osalevad WTA turniiril koos paarismängus

27-aastane Strahhova on pärit Krimmi poolsaarelt Kertši linnast. Hiljem on ta elanud Donetskis. Ukraina meedia teatel on tegemist sportlasega, kes on ennegi esinenud Venemaa pooldavate seisukohtadega. Samas on lisatud, et temalt ei ole võimalik ka kodakondsust ära võtta ning teda ei saa sundida ka Ukraina lipu all mängimisest loobuma.