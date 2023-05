FOTOD | Esmakordselt võistlusel osalenud eestlane kerkis kohe poodiumile

Vihurmoto Rahvaliiga stardis oli 21 sõitjat nii Eestist, Lätist kui ka Leedust. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni ringrajakomisjoni poolt oli tänavasõitjatele üles pandud ka eraldi telk, kus nad said oma rattaid hoida ning asjatundjatelt nõu küsida.

Retsja jaoks oli see esimene ringrajavõistlus ja ta oli finišis ainult positiivsete emotsioonidega. „Kõik oli suurepärane, terve päev, juba see, et saad teistega koos treenida, startida, möödasõite teha, väga hea mulje jäi sellest päevast,“ ütles Retsja pärast võistlust. „Järgmine kord tulen kindlasti veel!“