Müncheni Bayern on Bundesliga tiitlit maha mängimas

Bayern on 68 punktiga endiselt Bundesliga liider, kuid 67 punktiga teisel kohal oleval Dortmundi Borussial on üks kohtumine vähem peetud. Dortmund peab 33. vooru matši täna võõrsil Augsburgi vastu.

Seega on õhus reaalne võimalus, et kümnel eelmisel hooajal Bundesliga tiitli võitnud Bayern jääb tänavu trofeest ilma. Tiitlivõidu võtmed on praegu igatahes Dortmundi käes. Bayern jäi viimati Bundesliga tiitlita hooajal 2011/12. Toona võitis trofee just Dortmund. Dortmund oli parim ka 2010/11. Mõlemal nimetatud hooajal oli Dortmundi peatreeneriks Jürgen Klopp.