SK Tapa/N.R Energy võitis Eesti meistrivõistluste pronksmedali

Tempokalt alanud mängus jõuti esimesel kuuendikul küll palju käsipalli mõistes kindlate viskepositsioonideni, kuid resultatiivsusprotsendiga ei hiilanud kumbki tiim. 10. minutil tõi Mistra poolelt Rauno Kopli efektse kaugviskega tabloole viigiseisu 4:4. Seejärel teenis Mistra kaheminutilise karistuse, mille toel suutis SK Tapa Rail Ageni kahe vintviske ning Mikola Naumi tõrjete abil end 20. minutiks 10:5 ette rebida. Vaatamata sellele, et Tapa mängis vahepeal ka neljakesi kaitses. Mistra treener Jüri Lepp aga mängitas esimesel poolajal lõpuks 14 meest ning seetõttu olid tema tiimi jalad veidike värskemad ja suutsid vaheajaks vahe 11:13 peale kahandada.

SK Tapa resultatiivseim oli täna Berezhnyi üheksa väravaga. Mistra poolelt tabas Serhii Orlovskyi kuuel korral. „Tänase võidu võti oli minu ja tiimi emotsioon. Eelmises mängus mängisime tujutult ning tulemus oli kohe teine. Kuigi me ei visanud kümme minutit ühtegi väravat, suutsime siiski selle võistkonna vaimu pealt medali koju viia. Tõestasime sel hooajal Tapaga, et ühtehoidvuse pealt on võimalik alt tõusta ning auhinnalistele kohtadele tulla,“ alustas Mikola Naum pärast mängu.