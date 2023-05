FOTOD | Eesti võrkpallinaiskond alustas koondisesuve võiduga Läti üle

Mäng oli rabe, koostöö sidemängijate ning ründajate vahel veel mitte kõige parem, ent pärast avageimi kaotust suudeti end korduvalt kaotusseisudest välja võidelda ja erinevate koosseisudega kolm järgmist vaatust võita.

Peatreener Alessandro Orefice leidis esimesest mängust nii häid momente kui parandamist vajavaid elemente. „Tulemuse üle tunnen heameelt, sest võita on alati tore. Aga mängupildist rääkides, siis tööd on veel palju vaja teha. Me polnud servil agressiivsed ja vastuvõtt jättis soovida, aga me pole nende asjadega ka trennis praegu kõige rohkem tegelenud, oleme rohkem rõhku pannud blokile ja kaitsemängule. Bloki osas on tulemus näha, saime sealt 13 punkti ja kaitse polnud ka halb,“ kommenteeris juhendaja.

Itaallane oli rahul, et mängijad suutsid mitmel korral rasketest olukordadest just vaimselt taastuda. „Iga kord, kui oleme kaotusseisus, peavad mängijad mõistma, et sellest olukorrast tuleb midagi ise tehes välja tulla. Vaimselt ei saa mina nende eest seda teha. Ja täna näitasid ka mitte põhikoosseisu mängijad, et nad seda suudavad. Mina ütlesin vaid, et nad peavad endasse uskuma ja alati lõpuni võitlema.“

Peatreeneri sõnul on põhisidemängijana tegutsenud Karolina Kibbermanni astunud klubihooajaga sammu edasi. „Tal on seljataga hea hooaeg, kus ta sai kõrgel tasemel treenida ja Kibu on kindlasti sammu edasi teinud. Isegi kolme alles eile Itaaliast saabunud mängijaga (Liis ja Kadi Kullerkann ning Eliise Hollas) said nad hakkama, kuigi muidugi ei sujunud asjad perfektselt,“ lisas peatreener. „Aga nüüd oleme kõik koos ja saame nende kolme olulise täiendusega treenida ja veel homme Lätiga mängida.“