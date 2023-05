DELFI VIDEO | U17 neiud lõpetasid koduse EM-i 0:6 kaotusega Hispaaniale. Peatreener: loodan, et inspireerisime tüdrukuid ja naisi

„Mängijad ja inimesed, kes meid vaatamas käisid, nägid, et me olime kõikides mängudes viimaste minutiteni mängudes sees. Tänases tsipake vähem kui eelmistes, kuid olenemata sellest, et mingil hetkel tundus, nagu me hakkaksime ära vajuma, suutsid mängijad üleval teravusi tekitada,“ rääkis koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

„Kõige suurem asi, mida me peaksime kaasa võtma, on see, et me suudame olla distsiplineeritud ja võimelised olema mängus. Me saame tekitada ohtlikke olukordasid ja võita palle ohtlikes tsoonides. Kui seda suudavad selle vanuseklassi tüdrukud, suudavad seda ka U19 ja eriti A-koondise naised, kes lähevad sügisel Rahvuste liigat mängima. Ma loodan, et me inspireerisime sellega tüdrukuid ja naisi, et on võimalik ka Euroopa kõige raskemate vastaste vastu võimalik mängida ja teha seda korralikul tasemel.“