21-aastane Eesti odaviskaja alustas hooaega võimsa isikliku rekordiga

Mullu Münchenis peetud EM-il tunnustas Tugi arengut ka Kirt: „Gedly on teinud kõva arengu. Eelmisel aastal viskas ta stabiilselt 50 meetri algusesse, tänavu on kahel korral üle 58 visanud ja korra üle 57 meetri,“ lausus Eesti rekordimees.

„Ta on noor tüdruk, tuleb väga targalt treenida ning õigeid otsuseid teha. Meetritest pole mõtet rääkida, areng peaks olema stabiilne ja jätkusuutlik,“ lisas Kirt. „Peaasi, et ta terve püsib. Treeningutega tal probleeme pole, tal on motivatsioon olemas, aga tehniliselt on vaja asjad veel stabiilsemaks saada.“