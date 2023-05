Mototriali MM: Keity Meier hakkab vallutama Jaapani võistlusradu

Meier, kes hetkel hoiab üldarvestuses 9. kohta, paneb end proovile TrialGP klassis koos trialimaailma absoluutse eliidiga.



Motosportlane läheb Jaapani etapile suurte ootustega ning soovib näidata oma parimat sooritust. Ta on oma teekonnale äärmiselt pühendunud ja põhjalikult valmistunud: „MMil on naisi kokku ligi 40, neist umbes 15 võistlevad eliitklassis. Olen suures ootusärevuses, et näha juba võistlusradu, eeltöö põhjal kahtlustan tehnilisi tõuse ja lopsakat loodust, vastand senisele Hispaania kuivale pinnasele. Vahest isegi kodusem, tänu treeninglaagritele Soomes.“



Esmakordselt on maailmameistrivõistlustel eestlase partneriks TRS-i tehase satelliittiim. Meier võistleb TRS RR250cc mootorrattal ning saab kogu hooaja vältel kasutada nii tehase tehnilist tuge kui spetsialistide oskusteavet.



Motegi linn Jaapanis on tuntud mototrialiga seotud sündmuste poolest ning on olnud koduks paljudele rahvusvahelistele võistlustele. Motosportaste mõõduvõtt peeatakse Mobility Motegi ringraja aladel, kus on toimunud legendaarsed MotoGP ja IndyCar sõidud.



Keity Meieri sõnul on kohalike sõidustiili väga põnev jälgida. „See on ülejäänud sõitjate omast väga erinev. Mingis mõttes on jaapanlased hulljulged ning panevad end proovile isegi esialgu päris võimatutena tunduvates olukordades, vähemalt ei kohku nad tagasi ja olgu mis on, ikka proovivad. Jaapanist on pärit ka üks maailmameister, Takahisha Fujinami, kes on tänaseks võistlemise lõpetanud ja asunud tiimi mänedžeriks tänasele MM esinumbrile Toni Boule,“ räägib Meier.



Mototriali MM sai avalöögi Arteixos Hispaanias, kus Meier saavutas debüüdina TrialGP klassis 15 sõitja hulgas esimesel võistluspäeval 68 punktiga 11. koha ja teisel päeval 55 punktiga 9. koha.