Mirotic palus vabandust: võtan vastutuse enda peale

Barcelona jäi Kaunases toimuval Final Four turniiril poolfinaalis Realile alla 66:78.

„Ma ei ole olnud sellel tasemel, mida minult oodatakse, ma pole saanud meeskonda aidata. Tunnen end väga halvasti. Ütlen meie fännidele, et vabandust, aga aitäh, et meid toetasite ja siia tulite,“ lisas 32-aastane Mirotic.

„Me teame, kui raske on Final Fouri jõuda. See oli väga raske päev,“ lõpetas ta.

Barcelona peatreener Šarunas Jasikevicius kaitses mängu järel Miroticit. „Korvpallurid on inimesed,“ lausus leedulane. „Neil võib ette tulla halbu päevi. Tal on õigus mängida halvasti, nagu ka kõikidel teistel. See ei häiri mind.“