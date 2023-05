OTSE DELFI TV-s | Kes võidab Pärnu Sadama ja Viimsi/Sportlandi pronksiseeria teise mängu?

Viimsi abitreener Kristjan Evart enne teist kohtumist: „Esimeses mängu olid meil omad võimalused olemas see mäng enda kasuks pöörata, aga erinevate asjade kokkulangemisel me seda teha ei suutnud. Kindlasti läheme Pärnusse seda seeriat viigistama. Hooaeg on olnud pikk ja praegu loeb siin seerias juba vaimne pool. Peame olema kontsentreeritud kõik 40 minutit ja võitlema iga palli eest. kui tahame sealt võiduga tagasi tulla.“

Pärnu kasuks 18 punkti visanud Robert Valge tõdes keerulise mängu alguse kohta, et mentaalselt oli end raske käima tõmmata. „Kaks rasket seeriat on olnud. Ma arvan, et me ei saanud end sellepärast käima,“ rääkis ta.