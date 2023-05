Tulise poolfinaali järelkajad. Jasikevicius: meie korvpall oli halb. Reali treener Mateo: minu töö on lihtne

„Kummaline, et enne finaalturniiri mängisime väga head korvpalli, eriti just võistkondlikku korvpalli, aga see on Final Fouri olemus. Üks kehv mäng ja tiitlišanss on kadunud. Kahjuks on see meie jaoks läbi,“ sõnas ta.

„Korvpallurid on inimesed,“ lausus Jasikevicius. „Neil võib ette tulla halbu päevi. Tal on õigus mängida halvasti, nagu ka kõikidel teistel. See ei häiri mind. Leian, et olime ikkagi võidule lähedal. Probleem oli see, et ma ei leidnud viisi, kuidas me mängiksime võistkondlikult. Individuaalselt kehvadest esitustest tuleb üle olla just võistkonnana. Jah, esimesel poolajal olid meie kolmepunktivisete tabavus hea (14-st 9, mängu lõpuks 39-st 14), aga minu hinnangul oli kogu mängu jooksul vähe neid hetki, kui mängisime head, võistkondlikku korvpalli. Meie korvpall oli halb.“