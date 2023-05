Kohtuniku kritiseerimise eest karistada saanud Jürgen Klopp: olen valmis trahvi maksma vaid ühel tingimusel

Kõik sai alguse 30. aprillil toimunud kohtumises, kus Liverpool alistas 4:3 Tottenham Hotspuri. Kloppi karistati, sest ta kritiseeris peakohtunik Paul Tierneyt. Sakslane ütles kohtumise järel, et Tierney`l on „midagi Liverpooli vastu“.

55-aastane Klopp rääkis pressikonverentsil, et karistus ei tulnud talle üllatusena. „Ootasin seda. Küll aga tahaksin teada, kuhu see raha läheb. Olen nõus maksma, kui seda kasutatakse ära õigel eesmärgil,“ teatas sakslane. „Kui FA selle endale hoiab, peame uuesti rääkima.“

Liverpool heitleb Premier League'is meistrite liiga koha nimel. Nad hoiavad 65 punktiga viiendat kohta. Kolmandal kohal asuval Newcastle Unitedil on koos 69 ja neljandal kohal asuval Manchester Unitedil 66 silma. Manchesteri klubil on võrreldes konkurentidega aga üks mäng varuks. Kui Unitedil on jäänud hooaja lõpuni kolm matši, siis Liverpoolil ja Newcastle'l kaks.