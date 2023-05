DELFI FOTOD | Alar Rikbergi debüüt peatreenerina lõppes võidukalt: Eesti alistas kontrollmängus Läti

Alar Rikbergi jaoks oli peatreenerina tegu esimese koondisemänguga. Juhendaja sõnas volley.ee vahendusel, et jäi laias laastus meeskonna esitusega rahule. Mingit erilist tunnet tal debüüdi tõttu aga polnud. „Mäng algas nagu tavaline igapäevane trenn, ei olnud enne mängu sellist tunnet, et oleks debüütmäng ega ka mängu ajal, sest midagi ei olnud mängus. Täna oli kaks asja, millele me enne koosolekul rõhku pöörasime, teatud süsteemid, mida ma tahtsin mängida – lihtsate pallide ette mängimine ja bloki-kaitse asjad. Kohati tuli välja, kohati mitte. See on pikk protsess ja on loomulik, et mäng on praegu rabe. Olime paremad, selle üle on loomulikult hea meel,“ kommenteeris juhendaja, kes eraldi tõi esile sünnipäeva tähistava Stefan Kaibaldi.