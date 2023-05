Olympiacose peatreener uskumatust spurdist: kaitses oli see meie läbi aegade üks paremaid veerandaegu

„Ma ei tea, kas kolmas veerandaeg oli kokkuvõttes meie selle hooaja parim veerand, aga kindlasti oli see kaitses üks Olympiacose läbi aegade paremaid,“ rääkis Olympiacose peatreener Georgios Bartzokas pärast mängu.

„Kuigi Monaco on tohutult atleetlik tiim, ei andnud me neile midagi kergelt. Pallisurve toimis ja mängijad jõudsid õigel ajal üksteist abistama. Lisaks tegutsesime suurepäraselt kaitselauas. Tänu kaitsele saime ka rünnakul enesekindluse kätte. See oli lõpuks otsustav veerandaeg,“ lisas ta.