VIDEO | Kaos tribüünil: pettunud jalgpallifännid tormasid vastastiimi pereliikmete poole ja korraldasid massikähmluse

Kõnealuses sektoris viibis teiste hulgas ka West Hami peatreeneri David Moyesi isa. „Ma ei suuda seletada, mis juhtus ning miks nii läks. Mängijad sekkusid, sest see oli perekondadele mõeldud sektor,“ vahendas The Guardian Moyesi sõnu. „Ma ei taha sellega kuidagi õhtut varjutada, West Hami fännid ei otsinud probleemi. Loodetavasti hakatakse juhtunut uurima. Minu perekond ja sõbrad olid seal.“

AZ-i peatreener Pascal Jansen vabandas juhtunu eest. „Mul on häbi, et see meie staadionil juhtus. Oma emotsioone tuleb kontrolli all hoida,“ rääkis hollandlane.