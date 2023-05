Hyundai võib Breeni asemele palgata üllatusmehe

„Hyundai tiim on öelnud, et nad ei nõua sõitjalt suurt kogemust, kuid vaevalt on see asi, mis tuleb kandidaadi puhul puuduseks. 26-aastane Greensmith on näidanud end hästi ka pärast seda, kui naasis sel hooajal WRC2 sarja, ta on võitnud mõlemad kruusavõistlused seni - nii Mehhikos kui Portugalis. Tugev kandidaat sõitja kohale,“ märgib DirtFish.