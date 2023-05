Juba 203 Venemaa sportlast on saanud Moskva dopingulabori uurimise käigus karistada

WADA viis Moskva dopingulaboris uurimise läbi 2019. aastal, kirjutab Inside The Games.

Organisatsiooni teatel on labori teabehaldussüsteemist saadud andmete ja proovide põhjal määratud sanktsioonide arv jõudnud „olulise verstapostini“, ületades 200 sportlase piiri.

Tänaseks on „operatsiooni LIMS“ raames karistus langetatud 203 Venemaalt pärit sportlase suhtes. Lisaks on süüdistus esitatud 73 sportlasele ja veel 182 juhtumit on uurimise all.

WADA luure- ja juurdlusmeeskonna direktor Gunter Younger ütles, et nende töö on alles pooleli.

„Meil on hea meel, et ületasime selle olulise maamärgi - 200 edukalt sanktsioneeritud juhtumit,“ sõnas ta. „Samas on meil veel palju tööd ees.“

Younger kiitis head koostööd erinevate organisatsioonidega.

„WADA operatsioon LIMS on nõudnud olulist operatiivkoostööd dopinguvastastelt organisatsioonidelt ja teistelt sidusrühmadelt. Selle operatsiooni edu on suuresti tingitud investeeringust, mille WADA ja dopinguvastane kogukond on teinud luure- ja uurimistöösse ning mis näitab, mida on võimalik tõhusa koostööga saavutada,“ lisas Younger.

Venemaa antidopinguagentuuri (RASADA) liikmelisus WADA-s on endiselt peatatud, kuna Sotši (2014) taliolümpia järel sai avalikuks Venemaa riiklik dopinguprogramm.