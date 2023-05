225 võistkonda ja enam kui 3000 noorsportlast: Tallinnas algab täna regiooni suurim korvpalliturniir

Tallinn Nord Cup toimub juba kaheksandat korda, turniiri patrooniks on Nordiga sügisel taasliitunud olümpiavõitja Tiit Sokk . Lisaks tugevatele Eesti võistkondadele lisab turniirile rahvusvahelisust rohkearvuline osalejate hulk Soomest, Lätist ja Leedust. Vanuseklassides võtavad omavahel mõõtu nii neidude kui ka noormeeste võistkonnad. Neidude vanuserühmad on vahemikus U-10 kuni U-19 ja noormehed U-9-st kuni U-19-ni.

Sportiklubi Nord MTÜ juhatuse esimees ja turniiri üks korraldaja Tarmo Oras kutsub kõiki lapsevanemaid ja korvpallisõpru mängudele elama kaasa, sest lisaks kõrgele sportlikule tasemele on turniir pealvaatajatele tasuta: „Mul on hea meel, et kaheksa aastaga on Tallinn Nord Cupist saanud regiooni suurim ühel nädalalõpul toimuv korvpalliturniir. Vahepealsed COVID 19 aastad on loodetavasti selja taga ja nüüd saame korraldada turniiri ilma igasuguste piiranguteta.“