Kukkumise järel pool võistlust peagruppi üksi jälitanud Laas sõitis Türgis poodiumile

„Viimased 30 kilomeetrit olin grupile väga lähedal, aga otseselt neid kätte ei saanud,“ jätkas Laas. „Lõpuks õnnestus mul neli kilomeetrit enne finišit see väike grupp, mis veel ees alles oli, kätte saada ja sealt tegin selle tulemuse, mis veel teha oli. Olin terve päeva üksi pingutanud, kuigi see päev oleks võinud olla palju lihtsam, kui kohtunikud oleksid lubanud mind peale kukkumist tiimi autol gruppi lõppu järele tuua. Kahjuks see seda ei olnud.“

„Kahetised tunded on,“ lisas Laas. „Arvestades, kust ma selle kolmanda koha välja võlusin, siis on positiivne, aga kokkuvõttes tundsin, et siin on selline tase, mis võimaldab mul ka raskematel päevadel võidu peale sõita. Selles mõttes on kahju. Tundub aga, et tunne on okei. Paistab, kui palju see kukkumine homset mõjutab.“