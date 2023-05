Nadali loobumisest võitis mees, kelle hispaanlane on kahest French Openi tiitlist ilma jätnud

Kui aga piiluda koefitsiente täna peale Nadali otsust näiteks ühest suurimast Eestis tegutsevast ennustusportaalist Paf.com, võib leida, et kolmandaks on tõusnud taanlane Holger Rune koefitsiendiga 9.00. Lõhe Djokovici ja Rune vahel on arvestatav - serblase võidukoefitsient on Paf.com-is 3.00, Alcarazil 2.35. See tähendab, et „mini Nadali“ (Alcarazi hüüdnimi, mis talle endale sugugi ei meeldi) võidule panustades võib panustatud summa edu korral tagasi teenida 2,35-kordselt.