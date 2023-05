Eestis peetaval golfi EMil soovivad osaleda 41 riigi sportlased

Esmaseks mängima pääsemise aluseks on koht maailma amatöörgolfi edetabelis. Sel aastal on hetkel piiriks 549, millega on koht Pärnus tänaseks tagatud. Lisaks on kõigil Euroopa riikidel võimalik määrata üks õnnelik, kes pääseb võistlusele ning mõningaid erandvõimalusi on võistlusele pääsemiseks veelgi. Näiteks saab pääsme ka Euroopa mid-amatööride tulevane meister.