Rafael Nadal jätab French Openi vahele ja lõpetab järgmisel aastal karjääri

„Mina ei teinud otsust, minu keha tegi otsuse. Roland Garrosel mängimine on võimatu. Ma ei ole see tüüp, kes tuleb Roland Garrosi turniirile lihtsalt osalema,“ teatas 36-aastane Nadal.

„Järgmine aasta on mu viimane aasta tuuril – see on minu idee. Kui ma praegu jätkan mängimist, ei saa ma seda teha,“ lausus hispaanlane.