Eestis toimuv jalgpalli U-17 EM on tribüünidele toonud ligi 4500 pealtvaatajat

17. mai mängupäeval kindlustas kolm koondist koha poolfinaalides: Hispaania alistas 3:0 Šveitsi, Prantsusmaa oli 3:0 üle Poolast ning Inglismaa sai kirja 3:1 võidu Rootsi üle. Eesti koondis läks vastamisi valitseva meistri Saksamaaga, kellele jäädi vaatamata südikale esitusele 0:5 alla.

Turniiri avapäevale elas kolmes Eesti linnas kaasa 2210 pealtvaatajat, alagrupifaasi teine mängupäev tõi noortele talentidele staadionitele kaasa elama 2196 inimest. See tähendab, et finaalturniiri kahe senise mängupäeva publikunumbrite summa on 4406.

Turniiri direktori Juss Tammingu sõnul on rõõm on näha, et finaalturniiri kohtumised on jalgpallipere seas jätkuvalt populaarsed. „Oleme väga tänulikud igaühele, kes mängudel tulevikulootustele kaasa elamas käivad: võistkonnad hindavad tribüünidel valitseval meeleolu kõrgelt. Heameelt valmistab ka see, et näiteks Prantsusmaa ja Poola mäng tõi Võru staadionile 532 pealtvaatajat, kellest moodustasid märkimisväärse osa kohalikud koolid, jalgpalliklubi Helios ja festivalil osalenud tüdrukud,“ rääkis Tamming.

Kõigil finaalturniiri mängudel on pealtvaatajatele eriline kingitus: enne avavilet löövad mõlema võistkonna algkoosseisu kuuluvad mängijad publiku sekka 22 eksklusiivset palli, millel on Eestis toimuva U17 EM-finaalturniiri logo. Tegemist on ühtaegu kvaliteetsete pallidega kui ka väärtuslike mälestusesemetega.

Olulise lisaväärtusena on neidude U17 EM-finaalturniiri suurtoetaja Euronics igaks A. Le Coq Arenal toimuvaks mänguks staadionile üles seadnud põneva ala. Nimelt saab pärast staadionile sisenemist teise korruse galeriis mugavatel kott-toolidel kätt proovida PlayStationi konsoolil jalgpalli mängides ning katsetada virtuaalreaalsuse prille ja autorallit.