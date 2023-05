VIDEO | Oleksandr Kovliar finaalseeria eel: Tartu on võrreldes eelmise hooajaga täiesti teistsugune tiim

Finaali eel jagas oma muljeid möödunud hooajal Tartus mänginud, aga suvel Kaleviga liitunud ukrainlane Oleksandr Kovliar. „Võrreldes eelmise hooajaga on Tartu täiesti teistsugune tiim,“ rääkis Kovliar intervjuus. „Osad mängijad on eelmisest hooajast, aga need on nooremad mängijad, neil on kõik uued välismaalased. See on ikkagi täitsa uus meeskond.“