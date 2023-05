GRAAFIKA | Premium League’i analüüs tõestab, et rahvusvaheliselt mitmekesisemad tiimid on edukamad

Inglismaa Premier League on populaarne kogu maailmas ning tiimid koosnevad professionaalsetest jalgpalluritest üle kogu maailma. Muuseas, viimase 20 aasta jooksul on lausa 65% kõikidest mängijatest olnud rahvusvahelised, st pärinedes väljaspoolt Inglismaad.

Uuringus analüüsiti rahvusvaheliste mängijate osakaalu igas Premier League’i tiimis alates 2002/2003 hooajast kuni 2021/2022 hooajani. Tulemuste võrdlemisel kehtestas Blain iga-aastase „rahvusvahelise talendi võrdlusaluse“ ehk rahvusvaheliste mängijate keskmise osakaalu. Võrdlusaluse abil suutis statistik illustreerida, mil määral on globaalne mitmekesisus eduga korrelatsioonis ning järeldusena saab kindlalt öelda, et mitmekesisemad tiimid on edukamad – nii väravate arvu, võidetud mängude kui ka lõppkoha osas liigatabelis.

Deel’i ja Blain’i poolt läbi viidud uuringust selgus, et viimase 20 aasta jooksul on Premier League 10 590-st mängijast 6 922 ehk 65% olnud rahvusvahelised. Lisaks tuleb tulemustest välja, et tiimid ei ole alati olnud nii mitmekesised, vaid protsent on ajas tõusnud ning teeb seda ka edasi ehk meeskondade globaalne mitmekesisus on tõusutrendis. Nii oli rahvusvaheliste mängijate protsent kõige väiksem esimesel neljal uuritaval hooajal ning järgnevatel aastatel aina kerkis.

Arsenal oli suurima rahvusvaheliste mängijate osakaaluga meeskond, kus 2006/2007 hooajal oli lausa 96% neist pärit väljaspoolt Inglismaad. Hooaeg lõppes siis tiimile neljanda kohaga. Veel tasub äramärkimist, et igal aastal, mil Arsenal nelja parema hulka jõudis, oli neil globaalseid mängijaid üle keskmise ning võiduhooajal 2003/2004 koosnes tiim lausa 77% rahvusvahelistest liikmetest.