VIDEO | Ostapenko sai Roomas suure võidu, maailma esireket vigastada. Poola meedia süüdistab skandaalseid olusid

„See on üks mu lemmikturniire. Mulle tõesti meeldib siin mängida. Ma pole varem veerandfinaalist kaugemale jõudnud, kuid mängin nüüd lõpuks poolfinaalis,“ rõõmustas Ostapenko. „Paula on suurepärane mängija ja võitleja, seega ootasin rasket lahingut. Kõige tähtsam on, et ma võitlesin iga punkti pärast. Mäng on läbi alles siis, kui sa kätt surud, seega kuigi mõned punktid ja geimid ei kaldunud minu poole, sain ma sellega hakkama. Arvan, et mängisin otsustavatel hetkedel hästi.“