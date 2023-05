Ševoldajeva pärast 0 : 5 kaotust tiitlikaitsjale: olime periooditi mängus sees

Ševoldajeva kutsus mängijad peale lõpuvilet Kadrioru staadioni keskringi kokku ja pidas sütitava kõne. Mängujärgses intervjuus avaldas peatreener, mida ta neile ütles: „Ütlesin, et mul on siiralt uhke tunne olla nende mängijate treener ning nende teekond – oleme pikalt nende mängijatega toimetanud – vaikselt lõpuni viia. Iga mäng, mida me mängime, ning hetked enne ja pärast on väga erilised. Üks eesmärk nendeks mängudeks oli, et lähme mängima julgelt ning esindame oma riiki uhkusega. Nendele väärtustele oleme me kindlaks jäänud. Ütlesin ka seda, et oleme teist peaaegu maksimumi välja pigistanud. Aga kui see oleks maksimum, ei annaks ma praegu seda tagasisidet. Meil on veel arenguruumi ja ka see on äärmiselt oluline. Ütlesin, et oleksime Saksamaa vastu saanud veel paremini. Tänasin mängijaid.“

Ševoldajevale tegi eriti rõõmu periood 6.-39. minutini ehk esimesest teise väravani, mil suudeti ka rohkem ise palliga toimetada ja jõuti ka pealelöökideni. Ülejäänud väravad löödi Eestile 45., 83. ja 88. minutil, neist viimane penaltist.

„Mul on hea meel, et olime mängus sees. Olid mingid perioodid, kus me surusime Saksamaad ja proovisime leida momente, kus panna vastane eksima ja olla ise natuke teravamad. Ma arvan, et tüdrukud ei tajunud peale esimest poolaega, et nad olid mängus sees. Esimene värav tuli suhteliselt kiiresti, aga pärast seda olime ise päris ründavad. Proovisin vaheajal panna neid seda tajuma,“ rääkis Ševoldajeva.

„Meile lüüakse esimese ja teise poolaja lõpus väravaid... Peame vaatama, kuidas momentides, mis on meie kontrolli all, paremini mängida. Kaks-kolm väravat olid sellised, kus videost on näha, et mingid tsoonid on katmata või kehaasendid on sellised, kus polegi võimalik võistkonnale kaitsefaasis kasulik olla – need momendid saame ära parandada. Mõni värav oli ka selline, kus vastase meisterlikkus võttiski oma.“