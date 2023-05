HOMME DELFI TV-s | Algab suur korvpallifinaal. Tartu abitreener: meid peetakse autsaideriks, aga ise me nii ei arva

„Kalevil on korralik pikk pink ja nad on saanud pikalt seeriaks valmistuda. Alustame mängudega võõrsil ja see hooaeg on näidanud, et võõrsil suudame miskipärast paremini mängida. Usun, et seerias saab otsustavaks see, kes tabab kolmeseid ja kontrollib kaitselauda. Mõlemad meeskonnad tahavad saada lihtsaid punkte ja mängu jooksma. Vaadates mõlema varasemaid mänge, siis domineeriti neis kohtumistes, kus tabati hea protsendiga kaugviskeid. Kui aga visked ei läinud, siis olid punkt-punkti lahingud. Oluline on kindlasti ka see, kuidas meie tagumised suudavad Cramo tagameeste kaitsesurvega toime tulla,“ analüüsis Narits.