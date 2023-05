WRC kaalub kululimiidi kehtestamist, tiimide juhid on eri meelt

Kululimiit kehtib näiteks vormel-1 sarjas ja tänavusest hooajast ka vormel E sarjas.

Kuna hetkel WRC-s mingeid kulupiiranguid ei ole, võivad nii Toyota, Hyundai kui M-Sport/Ford kulutada ralliprogrammidele nii palju, kui ise soovivad.

WRC juhid on mures, et eelmisel aastal turule toodud Rally1 hübriidautode kulud on läinud algselt prognoositust kallimaks. Teadaolevalt on Rally1 auto maksumus ligi miljon eurot, samas kui Rally2 autode ülempiir on ligikaudu 200 000 eurot.

„Mäletan, kui praeguste autode jaoks kulusid arvestati. Ma ei ütle teile täpset numbrit, kuid see triivib veidi vales suunas. Olgu, see on inseneride juhitud sport ja insenerid tahavad omada kiireimaid autosid. Kuid kulupiirang on ülitähtis,“ sõnas WRC-sarja vanemspordidirektor Peter Thul Autospordile.

„Peame kulusid vähendama. Kõikide Rally1 meeskondade bossid peavad minema juhatusse ja nad peavad investeeringut õigustama, see on kindel,“ lisas Thul.

FIA tehniline direktor Xavier Mestelan Pinon nõustub, et kui tehnoloogia kulusid alla tuua, võiks see uusi tootjaid sarja meelitada.

„Ma arvan, et tootja jaoks on mõistlikum kulutada raha turundusele ja aktiivsele tegevusele, kui et hullumeelsele kolvile või muule, millelt soovite 10 grammi säästa või midagi sellist,“ ütles Mestelan Pinon.

FIA rallidirektor Andrew Wheatley lisas, et kulusid saaks alla tuua mitmel viisil ja see ei peaks olema kinnitatud kulupiirang. Ta tõi näite Rally2-autodest, kus on ühe masina maksimaalne hind praegu umbes 200 000 eurot.

Tiimijuhid on antud küsimuses erinevatel arvamustel. Hyundai boss Cyril Abiteboul toetab kululimiidi mõtet täielikult.

„Üks asi, mida on vaja ja mida saab teha, on kulud kontrolli alla saada ja vaadata, kuidas see [sarjale] väärtust lisab,“ ütles Abiteboul.

Tema sõnul on kokkuhoiuks võimalusi küll. „Kas me vajame näiteks keerukaid aerodünaamilisi seadmeid?“

Toyota boss Jari-Matti Latvala nõustub, et autode kulusid tuleb vähendada, kuid ei usu, et vormel-1 stiilis kululimiit on vajalik.