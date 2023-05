ManCity ja Reali korduskohtumise eel on fookuses olnud inglaste peatreener Pep Guardiola. Aastate jooksul on Guardiolale ette heidetud, et ta on tähtsatel hetkedel üle mõelnud ning pöördunud mänguplaanide juurde, mis ei ole talle läbi hooaja omased olnud. Loomulikult küsiti mängueelsel pressikonverentsil Guardiola käest, kas ta kavatseb sel korral ka asjad ise keeruliseks teha.