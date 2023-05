OTSEBLOGI | Meistrite liiga poolfinaal: Manchester City juhib Madridi Reali vastu 2:0!

Tiitlikaitsjal Realil on võimalus jõuda finaali teist aastat järjest ning üldse kokku 18. korda. Manchester City on meistrite liiga finaalis mänginud korra, kui 2021. aastal kaotati Londoni Chelseale.

„See on minu (Citys) oldud aja üks tähtsamaid mänge, seda ei saa eitada,“ rääkis City peatreener Pep Guardiola. „Olen öelnud mängijatele, et nad naudiksid seda hetke. Meil on väga vedanud, et siin oleme. Kõik on meie kätes, peame veel ühe mängu võitma, et finaali jõuda.“