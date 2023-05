AMETLIK | Itaalias toimuma pidanud F1 GP jääb piirkonda laastavate üleujutuste tõttu ära

„F1 perekond on mõtetes kõikidega, keda Emilia-Romagna piirkonnas viimased sündmused on mõjutanud. Kiidame ja täname päästjaid, kes on abivajajaid aidanud,“ seisis F1 pressiteates. Avalduses lisati, et pärast arutelu rahvusvahelise autoliidu FIA ja F1 sarja juhtide ning kohalike võimuesindajate ja korraldajate vahel otsustati sel nädalal vormel 1 etappi Imola ringrajal mitte korraldada.

„Selline otsus tehti, sest pole võimalik tagada turvalist üritust fännidele, meeskondadele ja töötajatele. Lisaks on see õige ning vastutustundlik samm praeguses olukorras, millega kohalikud linnad peavad tegelema,“ jätkus avaldus.

Itaalia võimud andsid esmaspäeva õhtul Emilia-Romagna piirkonnas ohtliku ilma tõttu niinimetatud punase hoiatuse. Kui esialgu pidi see kehtima vähemalt kolmapäeva õhtuni, siis nüüdseks on selge, et punane hoiatus kehtib nädala lõpuni.

Piirkonnas elavaid inimesi hoiatatakse tugevate tuulte, äikese ja paduvihmade eest, mis võivad põhjustada üleujutusi ning kahjustada hooneid ja muud infrastruktuuri. Võimalikud on ka maalihked. Sky Sports vahendab, et rasketes ilmastikuoludes on Itaalias hukkunud viis inimest ning üle 5000 inimese on kodudest evakueeritud.

Sky Sportsis lisati, et tõenäoliselt sel hooajal Imola GP-d ei toimu ehkki sarja juhid kaaluvad veel erinevaid võimalusi.

Tänavusest hooajast on seni sõidetud viis etappi. F1 karussell jätkub seega 28. mail Monacos.